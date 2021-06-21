Посол Антонов прибыл в российскую дипмиссию в США

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в дипмиссию в Вашингтоне. Автомобиль высокопоставленного дипломата проехал через ворота посольства.

Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, утром 20 июня вылетел в США, пишет РИА Новости. Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что вскоре тоже вернется в Россию.

Сегодня, 21 июня, Анатолий Антонов должен приступить к работе. Ранее российский посол отмечал, что рассчитывая на конструктивную работу с коллегами из Штатов по выстраиванию равноправных прагматичных отношений.

Отметим, что первый конкретный результат состоявшегося на прошлой неделе российско-американского саммита. Возвращение послов, которое глава МИД России Сергей Лавров назвал "важным, но символическим жестом", дает ощущение некой поворотной точки в двусторонних отношениях.