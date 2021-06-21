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21.06.2021 11:05
Рубрика: Культура

Премия "Хрустальная Турандот" назвала лауреатов двух сезонов

Текст: Инга Бугулова
В музее-усадьбе "Архангельское" вручили премию "Хрустальная Турандот". Статуэтки получили лауреаты сразу двух сезонов - 2020/2021 и 2019/2020, так как из-за пандемии прошлую церемонию пришлось перенести. "Как хорошо, что за все эти годы вы создаете шедевры, будите человека в человеке, открываете в человеке новые качества, наполняете светом его душу. За это, конечно, хрусталя не жалко", - сказал президент премии, режиссер Борис Беленький, открывая награждение.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В нынешнем театральном сезоне лучшим актерским дуэтом признали Марию Аронову и Владислава Гандрабуру - актеры вместе играют в спектакле "Мертвые души" Театра имени Вахтангова. Статуэтка за лучшую женскую роль досталась Олесе Железняк, которая сыграла Голду в "Поминальной молитве" театра "Ленком Марка Захарова". Лучшая мужская роль за прошедший сезон - у Владислава Миллера, исполнившего роль Хлестакова в спектакле "Ревизор" на сцене Театра Олега Табакова.

Фото: Андрей Парфенов
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Лучшими спектаклями признали "Моцарт. "Дон Жуан", поставленный Дмитрием Крымовым в театре "Мастерская Петра Фоменко", и "Горбачев" Алвиса Херманиса в Театре Наций.

- Мы репетировали этот спектакль в пандемию, сначала в Zoom, потом я поехал на две недели в Латвию. Я думал, не будет спектакля, это невозможно, но благодаря этой теме и тому, что мы так сильно хотели признаться в любви этой паре, никакие преграды не в счет, - цитирует исполнителя роли Михаила Горбачева Евгения Миронова ТАСС.

Лучшей режиссерской работой назвали "Заговор чувств" Сергея Женовача в МХТ имени Чехова, лучшим театральным менеджером - директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока. За бережное сохранение театрального наследия хрустальную статуэтку вручили директору театра "Ленком Марка Захарова" Марку Варшаверу, за верность, преданность и бескорыстное служение премии была отмечена актриса Театра имени Вахтангова Марина Есипенко.

Театральная премия "Хрустальная Турандот" впервые была вручена в 1991 году, в этом году она проходит уже в 30-й раз. Свое название награда получила в честь легендарного спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым.

Культура Театр Драматический театр

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