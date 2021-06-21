Приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным уже 1 июля для стран ЕАЭС. Об этом "Российской газете" рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук:

- Оперштаб поддержал предложение о том, чтобы переходить на обязательность использования приложения при въезде в Россию. Планируем, что страны ЕАЭС перейдут на этот формат с 1 июля, государства - члены СНГ - примерно с 1 сентября. Своих коллег в ЕАЭС мы начали информировать об этом еще в апреле, и они также готовились. Благодаря мобильному приложению для граждан всех государств - членов Союза вернулась возможность въезда в Россию, а обязательность его использования позволит охватить основные потоки въезжающих и тем самым снизить риск проникновения вируса на нашу территорию.

Со странами, не входящими в ЕАЭС и СНГ, также ведется работа. МИД России вместе с Роспотребнадзором и Евразийским банком развития проводили брифинг для иностранных послов, где знакомили их с этим приложением. Предлагали другим странам присоединиться, интерес с их стороны есть. Буквально на днях к приложению подключился Таджикистан, не входящий в ЕАЭС. Так что к системе сегодня уже подключены шесть стран. Будет хорошо, если к этой цифровой платформе будут присоединяться другие страны мира, не только из нашего региона.

Справка "РГ"

Мобильное приложение и платформа "Путешествую без COVID-19" позволяют получать информацию из сети присоединившихся к системе лабораторий и подтверждать отсутствие COVID-19 у граждан государств ЕАЭС при пересечении границ России.