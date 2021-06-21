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Рубрика: Происшествия

Накликают папу

Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат
Текст: Владислав Куликов, Алексей Любовецкий
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил журналистам, что в ближайшие несколько лет процедура взыскания алиментов перейдет в электронный формат. Как передают информационные агентства, он подчеркнул, что планируется обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

"К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн-формат и будет осуществляться преимущественно удаленно​​​. Таким образом государство защитит интересы и права ребенка", - рассказал Дмитрий Чернышенко.

Фото: iStock
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Он отметил, что в рамках цифровой трансформации будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе - с банками и работодателями.

Например, прорабатывается проект, который позволит судебным приставам иметь доступ к электронным трудовым книжкам россиян, чтобы получать оперативную информацию о месте работы должников по алиментам. Роструд также готов включить ФССП России в список получателей сведений о признании гражданина безработным через систему межведомственного электронного взаимодействия. Пока приставы эту информацию получают по запросу либо непосредственно от самого должника. Но уже скоро судебные приставы смогут в электронном режиме отслеживать трудовую биографию алиментщика.

Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Ольга Помигалова не так давно рассказала, что ведомству уже удалось создать цифровой набор услуг для граждан и бизнеса: сервисы информирования, сервисы взаимодействия и цифровые уведомления.

Суперсервис "исполнительное производство" стал самым скоростным на портале. Он помогает не только должникам. В перспективе, например, бывшая жена сможет подать через госуслуги заявление в суд на алименты. И уже существует возможность обмениваться с приставами документами.

В перспективе приставы могут получить доступ к электронным трудовым книжкам алиментщиков

"В дальнейшем стороны исполнительного производства также смогут получать электронные образы процессуальных документов, вынесенных в ходе принудительного исполнения, - рассказала Ольга Помигалова. - Еще один сервис службы, запущенный на госуслугах в конце ноября 2020 года, который позволяет подавать ходатайства или другие заявления в рамках исполнительного производства и включает в себя порядка 30 типовых обращений, что также позволило исключить личные визиты к приставам. Общее количество таких обращений уже составляет более 1 миллиона".

Происшествия Правосудие Правительство Вице-премьеры Разводы и алименты

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