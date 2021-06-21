Пушков назвал ведущий к деградации США фактор

Поддержка движения Black Lives Matter (BLM) и сопутствующая с ней "борьба с расизмом" в США ведут эту страну к социальной деградации. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о возникшей в Соединенных Штатах тенденции: росте числа нападений с применением огнестрельного оружия и падении уровня образования среди школьников.

"Эта тенденция будет углубляться. Поддержка BLM и показушная "борьба с расизмом" действительно ведут Америку к социальной деградации", - написал Пушков в своем Telegram-канале. И уточнил, что этот процесс длительный.

"Во-первых, [Америка] будет импортировать специалистов с нужным образованием из-за рубежа - из Индии, Китая, стран Юго-Восточной Азии и т.д. Во-вторых, произойдет еще большее разделение американского общества", - отметил сенатор, имея в виду формирование закрытой элиты с высокообразованными детьми.

"Этот процесс в длительной перспективе все же приведет к снижению конкурентоспособности США", - заключил Пушков.