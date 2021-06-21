Путин: Легитимность выборов в Госдуму ни у кого не должна вызывать сомнений

Президент России Владимир Путин призвал участников выборов в Госдуму действовать строго по закону, уважать конкурентов и не давать заведомо невыполнимых обещаний.

"До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность - провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов", - сказал он в понедельник на встрече с действующим составом нижней палаты в Кремле.

"Наша общая задача - в том числе, парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом, чтобы естественная, острая конкуренция выражалась в цивилизованной форме, без обвинений и оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний", - заявил президент и выразил надежду, что такая безответственная риторика осталась в девяностых.

Глава государства отметил, что перед страной стоит еще много задач, поэтому важны не только обновление, но и преемственность в работе парламента, сочетание опыта и свежих идей.

"Рассчитываю, что и зрелые состоявшиеся партии, и новые политические силы, которые пойдут на выборы, именно с учетом такого баланса сформируют списки своих кандидатов", - добавил Путин.