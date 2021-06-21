Депутаты Госдумы седьмого созыва работали согласованно и эффективно, а в условиях пандемии народные избранники принимали законы "без пауз", в результате чего поддержка государства дошла до граждан и отраслей экономики. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с депутатами Госдумы.

Российский лидер встретился с народными избранниками в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На этот раз президент решил изменить формат подобных встреч в Кремле - раньше общение, как правило, проходило с участием только лидеров фракций. "Он посчитал целесообразным обратиться именно к полному составу Думы, учитывая активность Думы и просто расширяя общение", - объяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В своем выступлении Владимир Путин обратил внимание как раз на сложности работы парламента, которые принес коронавирус. Он особо отметил, что Госдуме седьмого созыва "фактически три сессии из десяти пришлось отработать в экстраординарных условиях - условиях опасной эпидемии". "Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался - и так было не во всех странах мира, во многих парламенты прекращали работу", - сравнил президент. По его оценке, не ставить законотворчество "на паузу" было крайне важно, поскольку без своевременного принятия законов остановились бы целые отрасли, а также "забуксовали важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей".

Путин подчеркнул, что при непосредственном участии депутатов были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. "Для этого потребовалось оперативное принятие десятков законов, - напомнил президент. - Если бы это не было сделано, то деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия".

Хоть угроза коронавируса в России еще не отступила, а в ряде регионов ситуация даже обострилась, самые серьезные трудности уже позади, подчеркнул президент. "Весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной, все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии", - считает Путин.

В результате власти, пояснил он, выиграли время для мобилизации системы здравоохранения, для разработки вакцины. Удалось быстро и эффективно помочь тем, кто попал в трудное положение. Это в первую очередь семьи с детьми, а также те, кто потерял работу, самозанятые, малый и средний бизнес, трудовые коллективы промышленных предприятий. Кстати, некоторые антикризисные меры не закончат действие, когда пандемия завершится. Они имеют бессрочный характер, напомнил президент. Он привел в пример двукратное снижение ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса - с 30 до 15 процентов.

Президент рассказал, что в дни пандемии работал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, руководством правительства, министрами в режиме онлайн. Дело в том, что решения требовались немедленно. Он сделал вывод, что "работа парламента была в этом смысле необычной по значимости принятых за время работы решений и по качеству". Путин поблагодарил все фракции парламента за профессионализм и ответственность. "Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского "призыва", - заметил он. - Руководство Думы, все парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и эффективно, выстроили конструктивную работу с правительством, с администрацией президента, с коллегами в Совете Федерации, с регионами".

Наша общая ответственность - провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов

Глава государства отметил, что "многое было сделано для повышения качества законодательства, для увеличения числа законов прямого действия, не требующих подзаконных актов". Он назвал еще одну тенденцию седьмого созыва - была расширена практика общественных обсуждений за счет новых форматов (стали проводиться большие парламентские слушания по наиболее резонансным вопросам).

По понятным причинам, далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку, признал Путин. "Это, естественно, споры неизбежны, это и хорошо, однако замечания, как правило, были содержательными, по делу", - отметил он. По его словам, именно многообразие мнений, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента. Ведь главная задача Госдумы - "всегда, в любых обстоятельствах - думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России".

"Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус", - заметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты от "Единой России" услышали напутствия президента о необходимости выстраивать диалог с парламентской оппозицией. В результате, объяснил спикер, был принят ряд решений, которые позволили представителям всех фракций участвовать не только в обсуждении вопросов в Госдуме, но и в руководстве ключевых комитетов, в работе думского Совета. "На эти достаточно новые шаги мы пошли и увидели, что это было сделано очень правильно и во многом это предопределило атмосферу и доверие друг к другу", - считает Володин. Когда речь шла о важных для страны вопросах, депутаты выступали с единой позицией. Как подчеркнул Володин, консолидация в Госдуме, несмотря на принадлежность к разным партиям, достигала 80%, если речь шла о защите интересов страны, о противодействии коронавирусу.

Прокомментировал спикер и заявления президента об усилении взаимодействия Госдумы с другими органами власти. В частности, сотрудничество с правительством вышло "на другой качественный уровень", считает Володин. По его словам, это сказалось как в обсуждении принятых законов, так и в своевременном принятии подзаконных актов. Так, их количество, по данным спикера ГД, выросло до 80% - "в сравнении с прошлым периодом, этот показатель был равен всего 34,6 процента".

Владимир Путин в связи с этим отметил, что впредь усиление взаимодействия депутатов с кабмином должно пойти на пользу качеству принимаемых решений и в конечном итоге будет способствовать достижению национальных целей развития. Он подчеркнул, что новые полномочия Госдумы по формированию правительства, прописанные в Конституции - это "не какой-то фантик, это содержательная вещь". Осенью работу продолжит новый думский состав. "До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность - провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов", - призвал Путин. По его словам, для всех россиян, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав Госдумы восьмого созыва объективно отражал суверенный выбор граждан России.