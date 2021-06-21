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Рубрика: Власть

Путин отметил непрерывную работу парламента в пандемию

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что Госдуме пришлось работать в экстраординарных условиях, в условиях опасной эпидемии.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался", - заявил президент на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва.

Путин отметил, что  весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной, всем вместе удалось смягчить "самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину". А так было не во всех странах мира, подчеркнул он.

"Насколько было важно работать без пауз, я думаю, понимают все. Без своевременного принятия законов могут просто встать и встали бы целые отрасли, забуксовали бы важнейшие программы", - сказал Путин.

"Еще раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", - добавил президент.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Путин также рассказал о совместной работе в режиме онлайн со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он отметил, что принимать решения требовалось немедленно, но при этом  без нарушений каких-то регламентов и законов.

"Мы договорились о том, что и парламент должен будет в этих экстраординарных условиях действовать по сути как орган исполнительной власти, но в рамках своей компетенции. Это получилось", - сказал президент.

Так, по его словам, Госдуме удавалось вместе собраться даже в экстренном режиме, подготовить и принять решения, оформить его нужным образом. "Это все чрезвычайно важные вещи для людей", - подчеркнул Путин.

Власть Работа власти Госуправление Президент Законодательная власть Госдума Пандемия коронавируса COVID-19

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