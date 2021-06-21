Путин: Полномочия Думы по формированию правительства - это "не какой-то фантик"

Президент России Владимир Путин считает, что новые полномочия Госдумы по формированию правительства, прописанные в Конституции, усилят взаимосвязь между парламентом и правительством, и это пойдет на пользу качеству принимаемых решений.

"Уверен, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, должны произойти качественные изменения. Это не какой-то фантик, это содержательная вещь, которая говорит о том, что парламент будет принимать более непосредственное, прямое участие в формировании правительства", - заявил он в понедельник на встрече с депутатами действующего созыва Госдумы.

Глава государства считает, что взаимозависимость между высшим законодательным и высшим исполнительным органом власти "будет гораздо более жесткой". "Исхожу из того, что это должно пойти на пользу качеству принимаемых решений. Это чрезвычайно важная вещь. И в конечном счет будет способствовать достижению целей развития", - добавил Владимир Путин.