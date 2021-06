Расходы компаний на цифровую идентификацию вырастут в два раза

Мировые расходы на проверку цифровой идентификации личности (набор технологий и интеллектуальных устройств, позволяющих верифицировать человека по цифровой информации: биометрии, цифровым паспортам, ID, паролям, ПИН-кодам, QR-кодам) превысят $16,7 млрд к 2026 году, говорится в новом исследовании Juniper Research. Сейчас они составляют $9,4 млрд.

Почти двухкратный рост на 77% будет вызван быстрорастущей потребностью в цифровой интеграции пользователей, которая усилилась во время пандемии. При этом исследование показало, что, хотя пандемия ускорила цифровую трансформацию, многие отрасли уже наращивают цифровизацию. Например, в России одновременно внедряются цифровой профиль гражданина, электронный паспорт и другие сервисы.

Под цифровым идентификатором подразумеваются все удостоверяющие личность документы, независимо от выдающих их организаций и необходимых для активации технологий. Они должны защищать конфиденциальность, обеспечивать контроль над личными данными, быть уникальными и установленными с согласия пользователя. В отличие от бумажных удостоверений, таких как водительские права и паспорта, цифровые могут распознаваться удалённо по онлайн-каналам и открывать доступ к банковским делам, государственным пособиям, образованию и другим услугам.

Идентификатор состоит из двух частей. Первая - это цифровой аккаунт. Вторая - данные, ими могут быть документы, которые к этому аккаунту привязаны. К примеру, полис ОМС - это, по сути, цифровой аккаунт с уникальным штрихкодом. К полису привязана медицинская карта, которая содержит историю болезни. Блокчейн в данном случае используется для создания аккаунтов, и пользователь не зависит от централизованной платформы.

Наиболее известной во всем мире системой цифровой идентификации личности считается "Проект ID2020" под эгидой ООН. Основная цель проекта - предоставить всем жителям планеты цифровые ID до 2030 года в рамках глобального проекта ООН "Цели устойчивого развития 2030" (2030 Sustainable Development Goals). Другим крупным мировым проектом является инициатива MasterСard и Microsoft по разработке глобальных "цифровых паспортов" для финансовых транзакций, взаимодействия с властями и онлайн-сервисами. В России в качестве базы для федеральной системы удаленной идентификации служит Единая биометрическая система (ЕБС).

В исследовании The Value of Digital Identity консультанты Boston Consulting Group выделили несколько групп информации о пользователях, которые оказались наиболее чувствительны к неправомерному использованию. Это информация о финансовых транзакциях и финансовом положении, о здоровье пользователя и его социальная активность в соцсетях.

Соавтор исследования Juniper Research Владимир Суровкин поясняет, что банковские и финансовые услуги возглавят расходы на проверку личности: к 2026 году на них будет приходиться почти 62% трат предприятий на проверку цифровой идентичности. "Цифровые банки показали, что цифровая система, зная своего клиента, очень привлекательна для пользователя, поэтому традиционные банки вынуждены развертывать новые сервисы проверки личности. Быстрое управление этим переходом и правильный баланс между удобством и безопасностью для пользователя определят общий успех", - считает Суровкин.