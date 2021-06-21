Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя бесковидных зон. Об этом журналистам сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он рассказал:

"На прошлой наделе рестораторы Москвы предложили мэру вариант, при котором они готовы создать у себя заведения, полностью свободные от коронавируса. Это предложение было поддержано, и мы рассчитывали, что порядка 15-20 заведений в ближайшее время примет участие в данном эксперименте. На сегодняшний день наши ожидания превышены более чем в пять раз - уже более 100 заведений по Москве подали заявки и прислали свои пожелания по почте. Я надеюсь, в ближайшее время они заработают в новом формате с бесковидными зонами, и все желающие смогут по QR-коду туда проходить. Прием заявок продолжается, я думаю, что это еще не финал".

Уточняется, что посетить столичный ресторан с COVID-free-зоной можно только по QR-коду о вакцинации. ПЦР- и ИФА-тесты недействительны.