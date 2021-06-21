Экс-главу Брянкстата будут судить за поборы с подчиненных

В Брянске бывшего руководителя Брянскстата обвиняют в превышении должностных полномочий. Расследованием занималось региональное УФСБ, дело с утвержденным зампрокурора области обвинительное заключением передано в суд, сообщили в прокуратуре области.

По версии следствия, бывшая руководительница Брянскстата с октября по декабрь 2020 года заставляла подчиненных возвращать ей часть премий. Поборами по ее устному распоряжению занимался начальник финансово-экономического отдела. Сотрудники деньги отдавали, опасаясь проблем по службе. Всего экс-руководитель получила более 600 тысяч рублей. По данным следствия, она намеревалась распорядиться деньгами по собственному усмотрению.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Брянска. Если вина обвиняемой будет доказана в суде, ей грозит до 4 лет лишения свободы.