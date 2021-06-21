Канал "Россия 1" покажет Акцию Памяти к 80-летию со дня начала войны

На канале "Россия 1" и других ресурсах ВГТРК, в частности - канале "Россия 24" и онлайн-платформе "Смотрим", 22 июня в 04:00 в прямой трансляции пройдет Акция Памяти, посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

"Именно в этот день и час 80 лет назад на нашу землю напали вооруженные до зубов войска гитлеровской Германии, перед которыми до того пала уже вся Европа. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаем дань памяти великому поколению победителей - нашим героям, которые ради победы жертвовали самым дорогим - жизнью", - подчеркивается в сообщении канала "Россия 1", присланном в редакцию "РГ".

На "Парящем мосту" у парка "Зарядье" под открытым небом выступят знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы в этот час еще раз вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины.

Прозвучит "Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, наших самых известных актеров и прославленных на весь мир музыкантов.

Ведущие акции - Дарья Златопольская и Андрей Малахов.