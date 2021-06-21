Минобороны заложило новую традицию, связанную с Днем памяти и скорби

Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов накануне 22 июня, Дня памяти и скорби, возложил цветы к местам захоронения военачальников в Кремлевской стене.

"Министерство обороны РФ совместно с Фондом памяти полководцев Победы закладывает новую традицию. Мы приняли решение ежегодно накануне Дня памяти и скорби собираться у Кремлевской стены, чтобы с глубоким почтением вспомнить о полководцах победы, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех воинов, отстоявших Отечество и разгромивших нацизм", - сказал генерал Картаполов.

Военачальник напомнил, что фашисты, напавшие на Советский Союз, не планировали оставлять в живых население мирной страны, которую они именовали "жизненным пространством". "Первые месяцы складывалось крайне тяжело - нам приходилось отступать, оставлять наши города, села. Но если бы не было этих тяжелейших первых месяцев, то не было бы и победы под Москвой, не было бы разгрома немцев под Сталинградом, на Курской дуге и многих других славных битв и сражений, которые позволили нам прийти в Берлин и завершить эту войну", - отметил замминистра.

По его словам, люди которым сегодня возложены цветы принимали самое непосредственное участие в приближении победы. "Командовали фронтами, занимались восстановлением боеспособности, задумывали и организовывали великие операции, которые теперь являются хрестоматийными для всех военных. Они навсегда вписали свои имена в историю нашей Родины", - добавил он.

"Это очень важно сегодня, когда многие с подачи наших зарубежных партнеров пытаются переписать историю, принизить роль Советского Союза и Красной Армии в той войне. Мы не можем допустить этого", - подчеркнул замглавы военного ведомства. Картаполов добавил, что нужно всегда говорить о том вкладе, который внесли в победу все - от солдата до маршала.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие родственники захороненных военачальников, члены Общественного совета при Минобороны РФ, ветераны, юнармейцы и военнослужащие почетного караула 154 комендантского Преображенского полка.