Московские эксперты рассказали про новшества в оценке ЕГЭ

В столице завершается основной период Единого государственного экзамена. В этом году он проводится с 25 мая по 2 июля. На участие в ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек. Выпускники, которые собираются поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору. Основанием для получения аттестата будет считаться результат ЕГЭ по русскому языку. О том, как оцениваются работы участников экзаменов, и кто их проверяет, рассказали "РГ" руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина и председатель комиссии ЕГЭ по русскому языку Москвы, начальник отдела Московского центра качества образования Роман Дощинский.

Как рассказали специалисты, вся процедура обработки экзаменационных материалов максимально прозрачна, четко организована и проходит в несколько этапов. На каждом из них задействованы специалисты, прошедшие специальную подготовку. Проверку экзаменационных работ проводят члены предметных комиссий по соответствующим учебным предметам. При проверке эксперты используют критерии оценивания по каждому учебному предмету, которые направляются Федеральным институтом педагогических измерений. Информационное и организационно-технологическое обеспечение деятельности предметных комиссий осуществляет Региональный центр обработки информации города Москвы (РЦОИ).

"Для обеспечения прозрачности обработки и проверки, помещения РЦОИ и места работы предметных комиссий оборудуются средствами видеонаблюдения в режиме онлайн, что позволяет контролировать все этапы обработки и проверки экзаменационных работ участников. В связи с тем, что все экзаменационные материалы, в том числе критерии оценивания и копии бланков участников, относятся к материалам ограниченного доступа, только определенные сотрудники РЦОИ допускаются к работе с материалами", - рассказала Карклина.

Для соблюдения требований информационной безопасности сотрудники, которые допускаются к обработке, используют электронные подписи для доступа к системам. Во всех помещениях, где ведется работа с экзаменационными материалами, запрещено использовать средства связи, а экспертам строго запрещается выносить экзаменационные работы.

Каждая экзаменационная работа проверяется двумя независимыми экспертами. Эксперт получает комплект, в котором содержатся обезличенные копии бланков участников. На бланках указывается только уникальный номер. Персональные данные участника, выполнившего работу, в таком случае не поступают эксперту, чтобы обеспечить полную объективность.

Если после проверки экзаменационной работы двумя независимыми экспертами зафиксировано существенное расхождение в выставленных баллах, назначается третья проверка. К ней допускаются эксперты, которые по результатам квалификационных испытаний получили статус "старшего" или "ведущего" эксперта.

Например, для ЕГЭ по русскому языку таким существенным расхождением считается суммарное расхождение двух экспертов в восемь баллов или расхождение в два балла по критерию К7 (орфографическая грамотность) и критерию К8 (пунктуационная грамотность). Если третьей проверки у работы не было, тогда итоговый балл получается как среднее арифметическое результатов проверки двух экспертов.

"При этом если один эксперт выставляет один балл, а второй - два балла, то итоговыми будут два балла в пользу экзаменуемого. Если привлекается третий эксперт, то выставленные им баллы будут считаться итоговыми. Получается, что система проверки устроена таким образом, чтобы на всех этапах минимизировать проявление необъективности оценивания", - объяснил Дощинский.

Хранятся экзаменационные материалы в специально оборудованном помещении - архиве с соблюдением режима информационной безопасности. Доступ посторонних лиц к ним исключен.

После завершения обработки материалов экзамена в РЦОИ сведения из региональной информационной системы автоматически передаются на федеральный уровень для проведения централизованной проверки и расчета результатов ЕГЭ в первичных и тестовых баллах.

С каждым годом механизмы экспертной работы становятся все более технологичными. Так, в 2021 году Москва впервые организовала процедуру оценивания без бумажных носителей. Эксперты проверяют развернутые ответы в компьютерном виде. "Для нас это новая форма работы. Но уже сейчас можно сказать, что она имеет ряд преимуществ. Значительно ускорился сам темп проверки, динамичней стала коммуникация между экспертами и техническими специалистами", - сказал Дощинский.

Он напомнил, что ЕГЭ по всем предметам состоит из заданий с автоматической, машинной проверкой и заданий с развернутым ответом, которые проверяют эксперты.