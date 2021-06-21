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21.06.2021 23:10
Рубрика: Общество

37 и 6 рекордов

На Москву надвигается атмосферный монстр
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 135(8486)
Быть готовым к сильным грозам и другим стихийным явлениям - порекомендовали жителям столичного региона в центре погода "Фобос". По словам его ведущего специалиста Евгения Тишковца, аномальная жара всегда грозит погодными неприятностями.

Из-за сильного перегрева поверхности атмосферы к выходным в Москве могут сформироваться грозовые облака, способные спровоцировать разгул стихии. "От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит: это может быть сильный ливень, гроза, град, шквал и даже ураган", - говорит Тишковец. Он напоминает, что климатические нормы на этой неделе в Москве будут превышены на 13-15 градусов. Особенно жаркими станут 23 и 24 июня, когда, по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до 37 градусов выше ноля. Все это время будет стоять безоблачная и безветренная погода, которая внесет свою лепту в перегрев атмосферных слоев.

Напомним, эта неделя должна побить шесть погодных рекордов, в том числе и рекорд по самому жаркому июньскому дню более чем столетней давности.

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