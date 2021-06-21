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21.06.2021 09:55
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Более 38 тысяч юных москвичей стали волонтерами

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила порталу mos.ru, что в столице более 38 тысяч подростков занимаются добровольческой деятельностью. Порядка 13 тысяч ребят старше 14 лет зарегистрированы на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". В 2020 году с их участием прошли 54 мероприятия, например, "Российская креативная неделя" и конкурс "Доброволец Москвы". Кроме того, ребята присоединились к волонтерскому корпусу 75-летия Победы.

Составлен портрет волонтера Москвы

Сергунина рассказала: "С начала этого года юные волонтеры участвовали в 43 программах и акциях. Среди них - "Поздравь ветерана", "Накорми друга" и "Весенняя неделя добра", а также серия мероприятий "Семь лет добрых дел" ко дню рождения "Мосволонтера". История вступления в ряды добровольцев у каждого из ребят своя, но объединяет их одно - желание помогать другим, делая мир добрее".

В качестве благодарности организаторы акций часто готовят для волонтеров различные поощрения: грамоты, бесплатные билеты на культурные мероприятия, сувениры и другие. Добровольческое движение поддерживают многие столичные вузы: в таких учебных заведениях будущим абитуриентам могут добавить баллы при поступлении, в дальнейшем они также могут рассчитывать на повышенную стипендию.

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