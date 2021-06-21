Организаторам вечеринки на Северном речном вокзале грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение противоковидных мер

Организаторы вечеринки на Северном речном вокзале могут получить штраф до 1 миллиона рублей за нарушение противоковидных мер. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский. Он рассказал:

"В ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ на территории Северного речного вокзала зафиксированы массовые скопления людей на вечеринке, организованной командой "Techno Rooms". В ходе проведения мероприятия выявлены грубые нарушения посетителями требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты" .

Устроителями вечеринки, по данным Поплавского, не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований. За указанные нарушения организации могут выписать штраф на сумму до 300 тысяч рублей. Эта сумма увеличится до 1 миллиона рублей, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.