Парк "Патриот" в Подмосковье вновь начал прием пациентов с COVID-19

В Подмосковье с сегодняшнего дня вновь начал прием пациентов временный ковидный госпиталь, развернутый в парке "Патриот". Об этом сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Мощность этого лечебного учреждения - более 1000 пациентов. Напомним, госпиталь уже второй раз открывается в Подмосковье при помощи и поддержке Министерства обороны РФ. Оно же помогает укомплектовать его медицинским персоналом из числа слушателей военных медицинских академий.

Стригункова также добавила, что под прием коронавирусных больных вновь перепрофилированы несколько физкультурно-оздоровительных центров в разных муниципалитетах области и роддом в Балашихе.