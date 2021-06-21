Петра Толстого попросили проконтролировать обустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов в Люблино

Жители района Люблино обратились к депутату Госдумы Петру Толстому с просьбой помочь ускорить работы по благоустройству Аллеи памяти кремлевских курсантов в сквере имени Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба. Люблинцы надеются, что при содействии депутата завершить проект удастся быстрее, чем было запланировано.

"Жители Люблино хотели бы, чтобы к процессу проектирования подключилась АНО "Мой район". Чтобы это было совместное проектирование и люди сами смогли выбрать, как должен выглядеть сквер", - говорится в письме, переданном в приемную парламентария.

Инициативная группа собрала несколько тысяч подписей жителей Люблино под обращением с просьбой ускорить процесс обустройства Аллеи памяти кремлевских курсантов.

Сквер вдоль улицы маршала Кожедуба состоит из двух частей, разделенных улицей маршала Баграмяна. На участке сквера общей площадью 3 гектара запланировано обустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов. Изначально эти работы должны были провести в 2020 году. Однако подрядчик намерен завершить проектирование только в 2022 году и приступить к работам в 2023-м. Эти сроки не устраивают люблинцев.

Ранее после вмешательства Петра Толстого в Кузьминках оперативно отреставрировали памятник Воину-Победителю.