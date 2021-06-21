Под Белгородом три девочки разбились, катаясь в иномарке

Три 16-летние девушки пострадали в результате столкновения иномарки с деревом, одна из них умерла в больнице.

ДТП случилось около 07.30 в СНТ "Защитник" у села Стрелецкое. Nissan Almera с 16-летней девушкой за рулем съехал с дороги и врезался в дерево.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением, - рассказали в УМВД по Белгородской области.

В машине находились три девушки - все они с травмами доставлены в больницу. Вскоре одна из пассажирок Nissan скончалась.