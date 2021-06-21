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21.06.2021 11:08
Рубрика: Происшествия

Под Белгородом три девочки разбились, катаясь в иномарке

Текст: Антон Валагин (Белгород)
Фото: УМВД по Белгородской области Фото: УМВД по Белгородской области
Фото: УМВД по Белгородской области

Три 16-летние девушки пострадали в результате столкновения иномарки с деревом, одна из них умерла в больнице.

Три человека погибли в ДТП в Ивановской области

ДТП случилось около 07.30 в СНТ "Защитник" у села Стрелецкое. Nissan Almera с 16-летней девушкой за рулем съехал с дороги и врезался в дерево.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением, - рассказали в УМВД по Белгородской области.

В машине находились три девушки - все они с травмами доставлены в больницу. Вскоре одна из пассажирок Nissan скончалась.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

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