Синоптик предупредил москвичей об «атмосферном монстре» из-за жары

К концу недели в Москве из-за продолжительной жары грозит образоваться "атмосферный монстр", рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Тишковец пояснил, что поверхность атмосферы в течение недели будет сильно перегреваться, и это может привести к формированию грозовых облаков с последующими погодными бедствиями.

"От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит - это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган", - сообщил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Как уточнил синоптик, точно спрогнозировать место и время таких явлений заранее нельзя, получить данные с высокой степенью вероятности можно только за сутки.

Ранее власти Москвы предупредили горожан об очень жаркой погоде в середине недели - столбики термометров поднимутся до 37 градусов. Москвичей призвали быть осторожнее - пенсионерам, беременным женщинам и людям со слабым здоровьем в такую погоду лучше оставаться дома.