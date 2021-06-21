Театр Терезы Дуровой показал премьеру "На бойком месте" по Островскому

Комедия Островского "На бойком месте", написанная более 150 лет назад, со сцены Театра Терезы Дуровой смотрится очень злободневно. "Я достаточно долго искала эту пьесу. Неожиданно решила перечитать Островского и поняла, что это чрезвычайно смешно. Островский - это наш Вуди Аллен", - уверена режиссер спектакля Ирина Пахомова.

Пьеса с интеллектуальным юмором и в то же время очень глубоким и трогающим сюжетом звучит настолько актуально, что многие зрители спрашивают Ирину Пахомову, как ей удалось так удачно переписать Островского? На это она лишь улыбается и божится, что ни одного слова в тексте драматурга не меняла.

Содержатель постоялого двора Вукол Бессудный (Петр Королев), спаивающий постояльцев и обкрадывающий их в своем же заведении или на большой дороге, его веселая жена Евгения Мироновна (Наталья Самсонова), не жалеющая ласки для богатых клиентов, недалекий и очень богатый купеческий сынок Петр Мартыныч Непутевый (Евгений Мишечкин), добрая и честная сестра Бессудного Аннушка (Дарья Лукьянченко), не желающая жить по воровским законам брата и искренне любящая помещика Павлина Ипполитовича Миловидова (Павел Повалихин) - это все наши современники, пусть с другими именами и в другой одежде.

Авантюрный сюжет с детективными поворотами держит зрителя в напряжении от начала и до конца. В каждой трагедии героя есть место шуткам и фарсу. Аннушка, увидевшая своего возлюбленного в объятиях Евгении, сначала хочет поджечь дом, потом убить бессовестную сноху, сохранив жизнь Миловидову. Ее метания и трагичны, и смешны одновременно. В итоге она берет у братца в погребе смертоносное зелье и выпивает его, чтобы не мешать забавляться любимому. Пахомова разделила монолог девушки - он несколько раз прерывается постельной сценой Евгении и Павлина Ипполитовича, которому и самому-то совестно перед любимой, только он сам по наущению хозяйки дома подозревает честную девушку в измене. Подобный монтаж трагичных и комичных сцен заставляет зрителей то сопереживать несчастной Аннушке, то смеяться над пройдохой Евгенией, ловко прячущей от мужа любовника. Одни эмоции сменяются другими и ни один персонаж не предстает однозначно. Все как в жизни!

Фото: Театр Терезы Дуровой

Художник-сценограф Мария Рыбасова смастерила двор-коробочку, бойкое место, ловушку для постояльцев. Декорации, как и костюмы героев (художник по костюмам Ирина Новичкова), меняются в один миг на глазах у зрителей. В одной комнате вертится перед зеркалом Евгения, в другой томится своей горькой участью Аннушка, в третьей натягивает сапоги Вукол Бессудный. Ярко-красные кафтаны и платья, припасенные для купеческого сынка, хозяева постоялого двора быстренько меняют на черные фраки и юбки с белыми блузками. Несколько минут - и они готовы к встрече помещика средней руки Павлина Ипполитовича. Вместо валенок - на ногах сапоги. Вместо водки новому гостю подносят шампанское. Одним словом - бойкое место!

У "Бойкого места" Островского, как и у других его пьес, очень яркий русский колорит. Ирина Пахомова не заглушила его, а напротив, усилила. Сцену украшают русская народная роспись - невиданные животные и растения, овеянные волшебством русских народных сказок, на красном фоне.

В постановке много танцев и песен. Музыкальные номера исполняются вживую. Фолк-рок певица и музыкальный руководитель постановки Инна Желанная наполнила ее фольклорным пением. "Просто играть слова было бы скучно, поэтому мы сделали много фолк-рока и много движений", - отмечает Пахомова.

Грустной ли русской песней, безудержной ли пляской, шуткой ли - пьеса Островского не только развлекает зрителя, но и заставляет задуматься о своей жизни. Искренне любящие Аннушки, обманутые Миловидовы, бойкие на руку Бессудные и сорящие деньгами Непутевые встречались не только в XIX веке.

"На бойком месте" - повод для доброго смеха, здоровой самоиронии и приятного времяпрепровождения - ведь финал все-таки счастливый! Оказывается, Аннушка выпивает не яд, а сонное зелье. Миловидов разоблачает обман Евгении и забирает любимую простую девушку в свое поместье.