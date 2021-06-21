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21.06.2021 12:06
Рубрика: Культура

Театр Терезы Дуровой показал премьеру "На бойком месте" по Островскому

Текст: Карина Липская
Комедия Островского "На бойком месте", написанная более 150 лет назад, со сцены Театра Терезы Дуровой смотрится очень злободневно. "Я достаточно долго искала эту пьесу. Неожиданно решила перечитать Островского и поняла, что это чрезвычайно смешно. Островский - это наш Вуди Аллен", - уверена режиссер спектакля Ирина Пахомова.
Фото: Театр Терезы Дуровой Фото: Театр Терезы Дуровой
Фото: Театр Терезы Дуровой

Пьеса с интеллектуальным юмором и в то же время очень глубоким и трогающим сюжетом звучит настолько актуально, что многие зрители спрашивают Ирину Пахомову, как ей удалось так удачно переписать Островского? На это она лишь улыбается и божится, что ни одного слова в тексте драматурга не меняла.

Фото: Театр имени Е.Вахтангова
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Содержатель постоялого двора Вукол Бессудный (Петр Королев), спаивающий постояльцев и обкрадывающий их в своем же заведении или на большой дороге, его веселая жена Евгения Мироновна (Наталья Самсонова), не жалеющая ласки для богатых клиентов, недалекий и очень богатый купеческий сынок Петр Мартыныч Непутевый (Евгений Мишечкин), добрая и честная сестра Бессудного Аннушка (Дарья Лукьянченко), не желающая жить по воровским законам брата и искренне любящая помещика Павлина Ипполитовича Миловидова (Павел Повалихин) - это все наши современники, пусть с другими именами и в другой одежде.

Авантюрный сюжет с детективными поворотами держит зрителя в напряжении от начала и до конца. В каждой трагедии героя есть место шуткам и фарсу. Аннушка, увидевшая своего возлюбленного в объятиях Евгении, сначала хочет поджечь дом, потом убить бессовестную сноху, сохранив жизнь Миловидову. Ее метания и трагичны, и смешны одновременно. В итоге она берет у братца в погребе смертоносное зелье и выпивает его, чтобы не мешать забавляться любимому. Пахомова разделила монолог девушки - он несколько раз прерывается постельной сценой Евгении и Павлина Ипполитовича, которому и самому-то совестно перед любимой, только он сам по наущению хозяйки дома подозревает честную девушку в измене. Подобный монтаж трагичных и комичных сцен заставляет зрителей то сопереживать несчастной Аннушке, то смеяться над пройдохой Евгенией, ловко прячущей от мужа любовника. Одни эмоции сменяются другими и ни один персонаж не предстает однозначно. Все как в жизни!

Фото: Театр Терезы Дуровой

Художник-сценограф Мария Рыбасова смастерила двор-коробочку, бойкое место, ловушку для постояльцев. Декорации, как и костюмы героев (художник по костюмам Ирина Новичкова), меняются в один миг на глазах у зрителей. В одной комнате вертится перед зеркалом Евгения, в другой томится своей горькой участью Аннушка, в третьей натягивает сапоги Вукол Бессудный. Ярко-красные кафтаны и платья, припасенные для купеческого сынка, хозяева постоялого двора быстренько меняют на черные фраки и юбки с белыми блузками. Несколько минут - и они готовы к встрече помещика средней руки Павлина Ипполитовича. Вместо валенок - на ногах сапоги. Вместо водки новому гостю подносят шампанское. Одним словом - бойкое место!

У "Бойкого места" Островского, как и у других его пьес, очень яркий русский колорит. Ирина Пахомова не заглушила его, а напротив, усилила. Сцену украшают русская народная роспись - невиданные животные и растения, овеянные волшебством русских народных сказок, на красном фоне.

В постановке много танцев и песен. Музыкальные номера исполняются вживую. Фолк-рок певица и музыкальный руководитель постановки Инна Желанная наполнила ее фольклорным пением. "Просто играть слова было бы скучно, поэтому мы сделали много фолк-рока и много движений", - отмечает Пахомова.

Фото: Юлия Кудряшова / Молодежный театр на Фонтанке
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Грустной ли русской песней, безудержной ли пляской, шуткой ли - пьеса Островского не только развлекает зрителя, но и заставляет задуматься о своей жизни. Искренне любящие Аннушки, обманутые Миловидовы, бойкие на руку Бессудные и сорящие деньгами Непутевые встречались не только в XIX веке.

"На бойком месте" - повод для доброго смеха, здоровой самоиронии и приятного времяпрепровождения - ведь финал все-таки счастливый! Оказывается, Аннушка выпивает не яд, а сонное зелье. Миловидов разоблачает обман Евгении и забирает любимую простую девушку в свое поместье.

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