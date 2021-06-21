В центре Москвы фура вылетела с Садового кольца на тротуар

Фура в центре Москвы вылетела на тротуар: пострадал один человек.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, инцидент произошел в районе дома №4-6 на Садовой-Каретной улице. Судя по видео с уличных камер, фура не остановилась перед потоком на светофоре. Длинномер выехал на встречную полосу, а далее - на тротуар. По предварительным данным, дальнобойщику стало плохо за рулем.

Пострадал только водитель грузовика. На месте работают оперативные службы, выясняются все детали и причины происшествия.