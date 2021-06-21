Новости

Воронежские власти продлили запрет на массовые мероприятия 14:13
Путин отметил непрерывную работу парламента в пандемию 14:12
В Казахстане выявили мутацию коронавируса, схожую с индийским штаммом 14:09
В московском метро безбилетник напал на сотрудников безопасности 13:58
Организаторам вечеринки на Северном речном вокзале грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение противоковидных мер 13:58
В Ялте 22 и 23 июня объявлены выходными днями 13:56
На Ямале загорелись три судна 13:54
МИД: РФ ведет переговоры с Израилем о признании сертификатов о вакцинации 13:51
В селе под Ялтой несколько несколько домов ушли под воду 13:48
Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19 13:44
Владимир Мединский: В Гатчине заложили мемориал жертвам фашистского геноцида 13:40
Видеотрансляция: Путин проводит встречу с депутатами ГД VII созыва в Кремле 13:39
Налоговый вычет инвесторам со стажем предложили поднять до 130 тысяч рублей 13:39
Минздрав рассказал, когда начнется вакцинация "Спутником Лайт" 13:35
В Москве начали проводить аэрацию дорог 13:31
Песков объяснил, почему статья Путина о войне будет опубликована на немецком 13:25
Geely раскрыла комплектации нового Atlas Pro с мягким гибридом 13:22
В Нижнем Новгороде обнаружили подпольный арсенал 13:20
Мурашко: Около 465 тысяч пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением 13:20
Вышел русский трейлер "Последнего дня Земли" с Жаном Рено 13:20
Умер военный журналист Ким Комаров, принимавший участие в ВОВ 13:17
Эксперты обсудят перспективы микрофинансового рынка 13:15
Песков: Состав пятерки "ЕР" обусловлен востребованностью новых лиц 13:14
Путин поручил Минобороны ликвидировать последствия наводнений в Крыму 13:14
Песков: Анализ на антитела к COVID-19 после прививки пока остается платным 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 13:58
Рубрика: Происшествия

В московском метро безбилетник напал на сотрудников безопасности

Текст: Михаил Фалалеев

Нападение на сотрудников службы безопасности столичной подземки произошло в вестибюле станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Фото: iStock
В Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев

Васенин рассказал, что 21-летний житель столицы попытался бесплатно пройти через турникет. В ответ на просьбу сотрудника службы безопасности о необходимости оплаты проезда он ударил его в лицо. Затем мужчина направился к выходу, но был остановлен работниками метрополитена. Хулиган оказал им сопротивление и распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо обоим сотрудникам.

Пострадавших с химическим ожогом глаз госпитализировали. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Личность дебошира сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене установили в течение нескольких часов. Его задержали по месту проживания в Северном округе столицы и доставили в отдел полиции. Мотива своего агрессивного поведения молодой человек объяснить не смог.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Побои" и избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро РГ-Видео

Главное сегодня

Путин поручил Минобороны ликвидировать последствия наводнений в Крыму
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе
В Москве начнется исследование вакцины "Спутник V" для подростков
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет