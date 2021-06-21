В московском метро безбилетник напал на сотрудников безопасности

Нападение на сотрудников службы безопасности столичной подземки произошло в вестибюле станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Васенин рассказал, что 21-летний житель столицы попытался бесплатно пройти через турникет. В ответ на просьбу сотрудника службы безопасности о необходимости оплаты проезда он ударил его в лицо. Затем мужчина направился к выходу, но был остановлен работниками метрополитена. Хулиган оказал им сопротивление и распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо обоим сотрудникам.

Пострадавших с химическим ожогом глаз госпитализировали. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Личность дебошира сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене установили в течение нескольких часов. Его задержали по месту проживания в Северном округе столицы и доставили в отдел полиции. Мотива своего агрессивного поведения молодой человек объяснить не смог.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Побои" и избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.