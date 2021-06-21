В Москве и Подмосковье из-за жары продлен "оранжевый" уровень опасности

"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Подмосковье и столице до 22 июня. Об этом сообщает портал Гидрометцентра РФ.

Предупреждение объявлено из-за аномальной жары. Согласно данным синоптиков, "оранжевый" - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. По прогнозу, во вторник температура может подняться до +35 градусов. Действовать предупреждение будет до 23:00 вторника, 22 июня.

Кстати, "оранжевый" уровень опасности погоды объявили в Костромской, Тверской, Владимирской, Ярославской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областях, "желтый" - в Смоленской, Рязанской и Тульской областях ЦФО.