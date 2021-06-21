В Подмосковье желающих привиться стало в 4,5 раза больше

В Подмосковье - рекорд, которому никто не рад. За сутки выявлено 1811 новых больных COVID-19. "Это наш абсолютный максимум: ни в первую, ни во вторую волну пандемии не было такого прироста по выявлению за день", - сообщила на брифинге министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она поделилась с журналистами еще и такими цифрами. Уровень госпитализации в регионе растет на 40 процентов в неделю. И на 1-2 процента каждые семь дней подрастает заболеваемость среди молодых людей в возрасте 20-25 лет, причем в эту статистику входят лишь те, кого госпитализируют в стационары с тяжелыми формами болезни. "В начале июня у нас работали 6,5 тысячи ковидных коек, сейчас их уже 12 тысяч. И свободными на сегодняшний день остаются только 11 процентов из них", - подчеркивает министр. По ее словам, в стационарах находятся порядка 8-10 процентов пациентов, которые либо уже были привиты, либо болели коронавирусом раньше. Эти факты говорят о том, что новые штаммы вируса более коварны.

Поэтому власти призывают жителей к вакцинации. "Мы начали с себя, с сегодняшнего дня вход в здание Дома правительства Московской области заблокирован для государственных и гражданских служащих, которые не прошли вакцинацию или болели коронавирусом более полугода назад", - говорит Стригункова. В области работают 430 пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе 40 - круглосуточных, расположенных в приемных отделениях подмосковных больниц. Недостатка вакцины в пункте нет. 130 тысяч доз уже дожидаются граждан, до конца недели поступит еще более 260 тысяч доз. Самой дефицитной, по словам министра, считается "КовиВак" - ближайшим траншем в область планируется поставить только 4,5 тысячи доз этой вакцины. Ее еще не производят в таких объемах, чтобы регионам доставались большие объемы. И в начале июля власти ждут первые поставки вакцины"Спутник Лайт", которой планируется прививать мигрантов.

Прививочные пункты в Подмосковье открыты для всех желающих, у кого имеется полис ОМС. В области намеренно не стали устанавливать жестких требований, чтобы дать возможность привиться тем, кто работает здесь, а зарегистрирован в других регионах РФ. И даже в условиях конкурса"Вакцина наша - квартира ваша" оговорили: участвовать могут все, прошедшие вакцинацию на территории Подмосковья. К слову, на участие в конкурсе, где разыгрывается трехкомнатная квартира, за пять дней подали заявки 11 тысяч человек и еще 4 тысячам в участии отказали, потому что они не смогли представить подтверждение факта вакцинации.

Только в минувшие выходные привились 42 тысячи человек, а общий показатель за неделю - более 100 тысяч

Коснулась Светлана Стригункова и такого вопроса, как оказание плановой медицинской помощи непривитым гражданам. В Москве, напомним, принято решение не оказывать плановую помощь тем, кто прививаться не хочет. "У нас пока такого решения нет", - уточнила она, добавив, что есть надежда, что принимать его и не придется: за последнюю неделю желающих вакцинироваться жителей области стало в 4,5 раза больше. Только в минувшие выходные привились 42 тысячи человек, а общий показатель привитых за неделю - более 100 тысяч. "План по вакцинации мы выполнили на 32,74 процента", - заявила Стригункова. В общей сложности обладателями искусственного иммунитета стали более 1,2 миллиона жителей Подмосковья.