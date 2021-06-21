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21.06.2021 23:20
Рубрика: Общество

В Подмосковье желающих привиться стало в 4,5 раза больше

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 135(8486)
В Подмосковье - рекорд, которому никто не рад. За сутки выявлено 1811 новых больных COVID-19. "Это наш абсолютный максимум: ни в первую, ни во вторую волну пандемии не было такого прироста по выявлению за день", - сообщила на брифинге министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она поделилась с журналистами еще и такими цифрами. Уровень госпитализации в регионе растет на 40 процентов в неделю. И на 1-2 процента каждые семь дней подрастает заболеваемость среди молодых людей в возрасте 20-25 лет, причем в эту статистику входят лишь те, кого госпитализируют в стационары с тяжелыми формами болезни. "В начале июня у нас работали 6,5 тысячи ковидных коек, сейчас их уже 12 тысяч. И свободными на сегодняшний день остаются только 11 процентов из них", - подчеркивает министр. По ее словам, в стационарах находятся порядка 8-10 процентов пациентов, которые либо уже были привиты, либо болели коронавирусом раньше. Эти факты говорят о том, что новые штаммы вируса более коварны.

Фото: Олеся Курпяева
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Поэтому власти призывают жителей к вакцинации. "Мы начали с себя, с сегодняшнего дня вход в здание Дома правительства Московской области заблокирован для государственных и гражданских служащих, которые не прошли вакцинацию или болели коронавирусом более полугода назад", - говорит Стригункова. В области работают 430 пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе 40 - круглосуточных, расположенных в приемных отделениях подмосковных больниц. Недостатка вакцины в пункте нет. 130 тысяч доз уже дожидаются граждан, до конца недели поступит еще более 260 тысяч доз. Самой дефицитной, по словам министра, считается "КовиВак" - ближайшим траншем в область планируется поставить только 4,5 тысячи доз этой вакцины. Ее еще не производят в таких объемах, чтобы регионам доставались большие объемы. И в начале июля власти ждут первые поставки вакцины"Спутник Лайт", которой планируется прививать мигрантов.

Прививочные пункты в Подмосковье открыты для всех желающих, у кого имеется полис ОМС. В области намеренно не стали устанавливать жестких требований, чтобы дать возможность привиться тем, кто работает здесь, а зарегистрирован в других регионах РФ. И даже в условиях конкурса"Вакцина наша - квартира ваша" оговорили: участвовать могут все, прошедшие вакцинацию на территории Подмосковья. К слову, на участие в конкурсе, где разыгрывается трехкомнатная квартира, за пять дней подали заявки 11 тысяч человек и еще 4 тысячам в участии отказали, потому что они не смогли представить подтверждение факта вакцинации.

Только в минувшие выходные привились 42 тысячи человек, а общий показатель за неделю - более 100 тысяч

Коснулась Светлана Стригункова и такого вопроса, как оказание плановой медицинской помощи непривитым гражданам. В Москве, напомним, принято решение не оказывать плановую помощь тем, кто прививаться не хочет. "У нас пока такого решения нет", - уточнила она, добавив, что есть надежда, что принимать его и не придется: за последнюю неделю желающих вакцинироваться жителей области стало в 4,5 раза больше. Только в минувшие выходные привились 42 тысячи человек, а общий показатель привитых за неделю - более 100 тысяч. "План по вакцинации мы выполнили на 32,74 процента", - заявила Стригункова. В общей сложности обладателями искусственного иммунитета стали более 1,2 миллиона жителей Подмосковья.

В Москве начнется исследование вакцины "Спутник V" для подростков

Текст: Любовь Проценко

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет начнет центр имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений уже в начале июля этого года. В данный момент проводится предварительный набор добровольцев для участия в исследовании. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Она рассказала: "В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Также, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы - по уже отработанной технологии. 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы - Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. 3 фаза - в детских поликлиниках города Москвы.

По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Всего в исследовании примут участие 350 человек - 100 человек в рамках 1 и 2 фаз исследования, 250 человек - в 3 фазе. Сейчас мы проводим предварительный набор добровольцев для участия в 1 и 2 фазах исследования", - рассказала вице-мэр. Принять участие в исследовании смогут подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний.

Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки "Спутник V". Подросткам будет предложена вакцинация препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

"Перед проведением вакцинации в рамках 1 и 2 фазы исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц. Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием в течение 48 часов после вакцинации. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Мы продолжим использоваться наши цифровые наработки, зарекомендовавшие себя во время исследования вакцины для взрослых: подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи", - добавила заммэра.

Напомним, ранее о подготовке к исследованию сообщал Мэр Москвы Сергей Собянин.

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