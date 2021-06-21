Вакцина "Спутник Лайт" будет поставлена в Подмосковье в начале июля, сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что область не испытывает недостатка в вакцинах от COVID-19. В настоящее время в прививочных пунктах региона имеются в наличии 130 тысяч доз вакцин разных производителей, а в течение текущей недели ожидается поставка еще более 260 тысяч доз. Среди них - порядка 4,5 тысячи доз вакцины "КовиВак". "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", по словам министра, есть в любом из 430 подмосковных прививочных пунктов.