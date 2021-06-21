Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

Известный эрудит, публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму по избирательному округу №205 в качестве самовыдвиженца. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

"На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы - жители округа, если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах", - пояснил Вассерман.

По словам публициста, он уже много лет ведет активную политическую работу, защищая интересы страны. Вассерман напомнил, что он более 12 лет был в одной из групп советников мэра Москвы.

"Увы, далеко не все наши разработки были осуществлены тогда. До некоторых у столицы дошли руки только сейчас. Но раз их используют через много лет - значит они верные и полезные", - сказал Вассерман.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.