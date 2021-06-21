Воронежские власти продлили запрет на массовые мероприятия

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 запрет на проведение массовых мероприятий в Воронежской области продлен на июль. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Отменены межрегиональный фестиваль "Песни над Доном", два цикла концертов в центре Воронежа, праздник, посвященный 30-летию археологического музея в Костенках, и масса мероприятий рангом пониже. При этом власти Воронежа продолжают подготовку к общегородскому балу выпускников - он запланирован на ночь со 2 на 3 июля. Как ожидается, в празднике примут участие около 5,5 тысячи человек при соблюдении всех мер безопасности.

- Сведений об отмене выпускного к нам не поступало, - сообщили "РГ" в администрации города.

По данным на утро понедельника в регионе зарегистрировано 88131 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, суточный прирост составил 196 человек. 83436 заболевших выздоровело, 3664 скончалось, сообщили в Роспотребнадзоре.