Задержан организатор "группы смерти", в которой погибли подростки из Липецка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подробностей расследования уголовного дела против организатора "группы смерти". По данным СК, в ней погибло двое подростков, но эта цифра может быть неокончательной.

В понедельник, 21 июня, стало известно, что следователем Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК задержан 19-летний житель Ессентуков. Его обвинили в убийстве нескольких человек.

"На данный момент следователями установлено, что два подростка, состоявших в так называемых "группах смерти", которые, выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области", - заявили в СК.

Молодого человека отправили по решению суда в камеру. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Бастрыкин также поручил доложить о ходе проверки информации из СМИ о жестоком обращении с ребенком в Красноярске. На кадрах, распространенных в СМИ, женщина поставила на колени ребенка, который якобы оскорбил ее пятилетнего сына. Ход этой доследственной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

"Органами СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела о побоях из органов полиции в органы СУ СК", - уточнили в ведомстве.