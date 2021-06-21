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Рубрика: Общество

Подсчитали, просмеялись

Жители Дубны отменили строительство мусорного комплекса
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 134(8485)
Комплекс по переработке строительных отходов в Дубне расширять не будут. Против его увеличения выступили жители, которым удалось отстоять свою территорию. Справедливости ради нужно сказать, что это для столичного региона - весьма редкий случай.

Площадку для перегрузки и сортировки отходов строительства и ремонта крупнейший мусорный оператор области - компания "РТ-Инвест" открыла еще в прошлом году. На первом этапе через нее должно было проходить порядка 35 тысяч тонн мусора в год, затем с открытием полноценного комплекса по переработке мощности планировалось увеличить. Но жители, у которых сам факт появления площадки особых вопросов не вызвал, выступили резко против ее расширения.

Фото: gettyimages
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"У людей возникли опасения, что комплекс частично зайдет в санитарно-защитную зону и это сильно ухудшит их качество жизни. Все-таки неподалеку располагаются жилые дома, институт "Дубна", спортивные учреждения и земельные участки, выданные многодетным семьям. А полноценный комплекс предполагает и серьезное увеличение грузового потока. Нам поступило так много жалоб по этому поводу, что мы были вынуждены взять вопрос под личный контроль", - рассказывает депутат Мособлдумы, член комитета по экологии и природопользованию Александр Орлов. Люди собрали более 10 тысяч подписей против строительства копмлекса. В конце концов депутаты предложили жителям сделать точные расчеты по санитарно-защитным зонам и вместе отстаивать их точку зрения уже с документами на руках.

"Дубна не зря считается высокотехнологичным городом, где живут и работают интеллектуальные люди. К нам с удовольствием едут работать передовые ученые. И первым делом они спрашивают: какая у вас среда, экологическая обстановка?", - отмечает председатель городского совета депутатов Андрей Тамонов. Неравнодушные к вопросам экологии местные жители не только до сантиметра высчитали разрешенное расстояние от мусорного предприятия до жилых домов, но и с помощью расчетов доказали, что в изначальной проектной документации на строительство комплекса была допущена ошибка. Столько строительных отходов, что заложили разработчики проекта, в округе не образуется.

А это значит, что для окупаемости комплекса мусор придется завозить из других регионов. Но Дубна расположена в 100 километрах от МКАД, с таким длинным "плечом" утилизация отходов влетит в копеечку, а если комплекс будет работать только на имеющемся мусоре, его окупаемость растянется как минимум на 10 лет.

Жители указали инвестору на ошибку в проекте: реальные объемы мусора были сильно завышены

Эти расчеты жители довели не только до чиновников, но и до инвестора - и он сам отказался от дальнейшего расширения. Дело в том, что для переработки строительных отходов нужно специальное оборудование. У нас оно не производится, потому что грамотной утилизацией такого вида мусора в стране никогда не занимались. Оборудование приходится закупать за рубежом, а это очень недешевое удовольствие. И конечно, инвестор заинтересован в том, чтобы его вложения окупались как можно быстрее.

"Поэтому инвестор перенесет проект на другую площадку, туда, где можно обеспечить соответствующий объем отходов, поиск такой площадки уже начался. А в Дубне все останется как есть - комплекс для перегрузки и сортировки с прежней мощностью", - подтвердил первый замминистра экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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