Корабли ТОФ на учениях "уничтожили" авианосную группу

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи по уничтожению авианосной группы условного противника в ходе учения в дальней морской зоне, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи кораблей группировки разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне в ходе одного из практических эпизодов оперативного учения, действуя в составе двух отрядов на удалении друг от друга около 300 миль, отработали задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника", - говорится в сообщении.

Чтобы создать обстановку, максимально приближенную к боевой, корабли ТОФ разделились на две тактические группы. Одна выполняла роль условного противника и противодействовала основным силам группировки флота.

Данный этап учений прошел в Тихом океане в 2,5 тысячи миль от Курил.

Масштабные маневры в Тихом океане начались 10 июня. В них участвуют 20 надводных кораблей, около 20 самолетов и вертолетов, подводные лодки и суда обеспечения. Подобные по масштабу учения не проводились с советских времен.