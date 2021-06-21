Корабли ТОФ на учениях "уничтожили" авианосную группу

Новости

Сахалинские власти разъяснили требования об обязательной вакцинации 06:40
В Сиднее из-за индийского штамма ужесточили ограничения 06:24
Жители Камчатки получат выходной в день вакцинации от COVID-19 06:17
В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто 06:01
Власти Австралии пообещали открыть границы к декабрю 2022 года 05:38
В Сингапуре вновь откроют кафе, рестораны и спортзалы 05:15
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае увеличилось до пяти 05:12
Аналитик Тавадян рассказал, когда Россия выйдет на плато по COVID-19 05:03
В Хабаровске 16-летний подросток упал в шахту лифта на стройке 04:42
Три человека пострадали при стрельбе в центре Берлина 04:40
Вильфанд: Жара, как в пустыне, сохранится в Москве до выходных 04:26
В семи префектурах Японии ужесточили санитарные ограничения по COVID-19 03:56
Электричество в России сочли одним из самых доступных в Европе 03:07
Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении 03:02
Индия начнет бесплатную вакцинацию взрослого населения от COVID-19 02:31
Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары 02:30
Посол Антонов прибыл в российскую дипмиссию в США 01:41
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19 01:18
Сегодня будет самый длинный день в году 00:52
ЦИК Армении обработал 2,54 процента голосов, лидирует Пашинян 00:44
Финляндия - Бельгия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Первый тур региональных выборов во Франции показал рекордно низкую явку 00:04
Катар потребует от посетителей чемпионата мира-2022 вакцинироваться 20.06.2021
Земфира подала в суд на Евгения Гришковца, несмотря на его извинения 20.06.2021
Британец умер после четырнадцати месяцев борьбы с коронавирусом 20.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 05:52
Рубрика: Власть

Корабли ТОФ на учениях "уничтожили" авианосную группу

Текст: Александр Филимоненко

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи по уничтожению авианосной группы условного противника в ходе учения в дальней морской зоне, сообщили в Минобороны РФ.

Корабли и авиация ТОФ отразили "воздушную атаку"

"Экипажи кораблей группировки разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне в ходе одного из практических эпизодов оперативного учения, действуя в составе двух отрядов на удалении друг от друга около 300 миль, отработали задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника", - говорится в сообщении.

Чтобы создать обстановку, максимально приближенную к боевой, корабли ТОФ разделились на две тактические группы. Одна выполняла роль условного противника и противодействовала основным силам группировки флота.

Данный этап учений прошел в Тихом океане в 2,5 тысячи миль от Курил.

Масштабные маневры в Тихом океане начались 10 июня. В них участвуют 20 надводных кораблей, около 20 самолетов и вертолетов, подводные лодки и суда обеспечения. Подобные по масштабу учения не проводились с советских времен.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

Главное сегодня

Посол РФ в США: Новые санкции - не тот сигнал, которого все ждали
Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении
В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто
Аналитик Тавадян рассказал, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Инфекционист: Коронавирус стал более агрессивным и непредсказуемым
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет