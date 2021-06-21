Паводок в Забайкалье подтопил почти 300 жилых домов

В Забайкальском крае от паводка пострадали уже 23 населенных пункта. Согласно информации пресс-службы правительства региона, подтоплено 298 жилых домов, 681 приусадебный участок, девять деревянных мостов и 10 участков автодорог общей протяженностью 6,1 тысячи метров. Больше ста человек, в том числе 24 ребенка отправлены в пункты временно размещения. Всего их развернуто пять общей вместимостью 700 человек.

Группировки спасателей работают в Газимуро-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шелопугинском, Балейском, Александрово-Заводском, Нерчинском, Могочинском и Оловянинском районах.

В Газимуро-Заводском районе из-за разрушения моста перекрыт проезд к 11 населенным пунктам. В Нерчинско-Заводском из-за размытия трех участков межпоселковых автодорог, нельзя попасть в восемь населенных пунктов, проехать сможет только тяжелая техника высокой проходимости. Еще два села района - Ишага и Дамосово отрезаны от центра из-за разрушения мостов. В Шелопугинсом районе отсутствует проезд в три населенных пункта и затруднен еще в десять. В Нерчинском районе закрыто пешеходное и автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами.

Сейчас в Забайкалье ведут ремонты мостов и дорог, чтобы восстановить транспортное сообщение во всех районах. В запертые "большой водой" поселки вертолетами Ми-8 МЧС России доставляют продукты и медикаменты. Организован постоянный мониторинг ситуации. Работают межведомственные комиссии по оценке ущерба. Организована работа горячей линии по вопросам ликвидации последствий паводков. Граждане, пострадавшие от стихии могут позвонить на бесплатный номер 8-800-30-22-135, а также оставить обращения в официальных группах правительства Забайкальского края в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram.