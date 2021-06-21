Новости

Паводок в Забайкалье подтопил почти 300 жилых домов 09:30
В России введут наказания для компаний за выбросы в 12 городах 09:30
В Мурманской области из-за коронавируса закроют театры и фудкорты 09:29
В Индии число случаев коронавируса превысило 29,9 миллиона 09:28
Набиуллина назвала опасность фиксации цен на продукты 09:20
Набиуллина назвала последствия раздачи денег россиянам 09:13
В ЛДПР предложили ввести образовательные сертификаты 09:10
На Урале из-за COVID-19 новобранцев отправили в войска без провожающих 09:01
В России создадут лабораторию по тестированию кодов маркировки товаров 09:00
Колумнист Die Welt назвал главную ошибку Запада после развала СССР 08:45
Россия - Дания - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:43
Украина - Австрия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:32
Партия Пашиняна победила на выборах в Армении 08:08
Пушков назвал предсказуемыми новые угрозы США в адрес России 06:53
Сахалинские власти разъяснили требования об обязательной вакцинации 06:40
В Сиднее из-за индийского штамма ужесточили ограничения 06:24
Жители Камчатки получат выходной в день вакцинации от COVID-19 06:17
В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто 06:01
Власти Австралии пообещали открыть границы к декабрю 2022 года 05:38
В Сингапуре вновь откроют кафе, рестораны и спортзалы 05:15
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае увеличилось до пяти 05:12
Эксперт озвучил прогноз по выходу России на плато по COVID-19 05:03
В Хабаровске 16-летний подросток упал в шахту лифта на стройке 04:42
Три человека пострадали при стрельбе в центре Берлина 04:40
В Гидрометцентре предупредили о затяжной жаре в Европейской России 04:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 09:30
Рубрика: Происшествия

Паводок в Забайкалье подтопил почти 300 жилых домов

Текст: Дина Непомнящая

В Забайкальском крае от паводка пострадали уже 23 населенных пункта. Согласно информации пресс-службы правительства региона, подтоплено 298 жилых домов, 681 приусадебный участок, девять деревянных мостов и 10 участков автодорог общей протяженностью 6,1 тысячи метров. Больше ста человек, в том числе 24 ребенка отправлены в пункты временно размещения. Всего их развернуто пять общей вместимостью 700 человек.

В Приамурье паводок отрезал от "большой земли" восемь сел

Группировки спасателей работают в Газимуро-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шелопугинском, Балейском, Александрово-Заводском, Нерчинском, Могочинском и Оловянинском районах.

В Газимуро-Заводском районе из-за разрушения моста перекрыт проезд к 11 населенным пунктам. В Нерчинско-Заводском из-за размытия трех участков межпоселковых автодорог, нельзя попасть в восемь населенных пунктов, проехать сможет только тяжелая техника высокой проходимости. Еще два села района - Ишага и Дамосово отрезаны от центра из-за разрушения мостов. В Шелопугинсом районе отсутствует проезд в три населенных пункта и затруднен еще в десять. В Нерчинском районе закрыто пешеходное и автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами.

Сейчас в Забайкалье ведут ремонты мостов и дорог, чтобы восстановить транспортное сообщение во всех районах. В запертые "большой водой" поселки вертолетами Ми-8 МЧС России доставляют продукты и медикаменты. Организован постоянный мониторинг ситуации. Работают межведомственные комиссии по оценке ущерба. Организована работа горячей линии по вопросам ликвидации последствий паводков. Граждане, пострадавшие от стихии могут позвонить на бесплатный номер 8-800-30-22-135, а также оставить обращения в официальных группах правительства Забайкальского края в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Паводки в России

Главное сегодня

Пушков назвал предсказуемыми новые угрозы США в адрес России
В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто
Эксперт озвучил прогноз по выходу России на плато по COVID-19
Партия Пашиняна победила на выборах в Армении
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет