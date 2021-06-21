Путин дал поручения по развитию БАМа и Транссиба

Так, президент поручил правительству РФ совместно с РЖД провести инвентаризацию технического состояния железнодорожных путей общего пользования.

"Правительству Российской Федерации совместно с ОАО "РЖД" обеспечить проведение инвентаризации технического состояния железнодорожных путей общего пользования на предмет наличия лимитирующих ограничений пропускной способности, а также просроченных сроков всеми видами ремонта", - говорится в поручении.

Кроме того, Путин распорядился проработать внедрение стандартов, которые обеспечат переход к использованию на железных дорогах отечественных инновационных вагонов и тяги с улучшенными характеристиками.

Еще одно важное поручение - необходимость удержать рост тарифов в связи с развитием энергоснабжения БАМа и Транссиба.

Президент также распорядился до 1 сентября принять меры по ведению единой цифровой системы контроля по мониторингу и координации строительных работ в рамках реализации проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.

Принять эти меры планируется для ускорения темпов экономического роста и повышения качества жизни в регионах Сибири и Дальнего Востока, создания там современной железнодорожной инфраструктуры.