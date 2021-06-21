Школьники из Забайкалья не смогли сдать ЕГЭ из-за паводка

Сдать единый государственный экзамен не удалось девяти выпускникам школ из районов Забайкальского края, в которых действует режим ЧС из-за паводков. Ребята просто не смогли добраться до пункта проведения ЕГЭ.

Зампред регионального правительства Татьяна Цымпилова пообещала, что школьники смогут пройти тестирование в резервные дни.

"Проведение ЕГЭ будет организовано для одиннадцатиклассников в Балейском, Газимуро-Заводском, Нерчинско-Заводском районах. Территориальная схема пунктов размещения сейчас отрабатывается", - заявила Цымпилова.

Напомним, что паводок пришел в 23 населенных пункта восьми муниципальных районов края: Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Шелопугинского, Балейского, Александрово-Заводского, Нерчинского, Могочинского и Оловянинского. Подтоплены 298 жилых домов и 681 приусадебных участков, разрушены мосты и участки автомобильных дорог.

Кстати

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля. Экзамен сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. В Забайкалье это более пяти тысяч человек.