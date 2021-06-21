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21.06.2021 03:52
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске 15-летний мальчик утонул в озере

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровске следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка во время купания в озере.

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Трагедия произошла вечером 20 июня в поселке Горького. Компания из пяти подростков 14-15 лет отдыхала на берегу водоема. Двое ребят решили поплавать на надувном матрасе. В какой-то момент матрас перевернулся, и дети оказались в воде. 15-летний мальчик спастись не смог.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие возникновению данной ситуации", - сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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