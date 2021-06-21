В Хабаровске 16-летний подросток упал в шахту лифта на стройке

В недостроенном многоэтажном здании на улице Рокоссовского в Хабаровске произошел несчастный случай. 16-летний подросток упал в шахту лифта и погиб.

Парень и двое его товарищей пробрались на стройку, чтобы заняться скалолазанием. Молодой человек забрался на 18 этаж и, не увидев шахту лифта, провалился в нее.

"Прокуратура Индустриального района проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего. Выясняются обстоятельства случившегося", - сообщается на сайте ведомства.

Выясняется, почему опасный объект не охраняли и не оградили от проникновения посторонних.

Обстоятельства гибели подростка устанавливают и следователи.