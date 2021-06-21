В Приамурье паводок отрезал от "большой земли" восемь сел

В Амурской области из-за паводка без автомобильного сообщения остались восемь населенных пунктов. В Магдагачинском районе это поселки Толбузино, Кузнецово, Апрельский и село Черняево, в Зейском - села Ивановка, Сиан, Амуро-Балтийск, в Сковородинском - село Игнашино. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в населенных пунктах достаточно продуктов и медикаментов, срочная эвакуация жителей пока не требуется. Силами спасателей организованы лодочные переправы.

Тем временем вода в Амуре продолжает прибывать. Гидрологи ожидают, что ее уровень будет расти на 0,5-2,2 метра в сутки. По предварительным прогнозам, паводок будет проходить с превышением отметок опасного гидрологического явления.

А в селе Игнашино Сковородинского района уровень воды уже перевалил за отметку неблагоприятного явления. Там подтоплены пять домов и восемь приусадебных участков. Пострадавших жильцов временно приютили родственники. Аналогичная картина в Албазине и Ивановке: там также подтоплено по пять домов.

Сегодня в Приамурье из Хабаровска отправилась аэромобильная группировка спасателей в составе 44 человек и 11 плавсредств.