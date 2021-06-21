В Улан-Удэ владельца кафе оштрафовали за банкет

В столице Бурятии владельца кафе китайской кухни оштрафовали за проведение банкета во время действия ограничений по коронавирусу.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проверяющие нагрянули в заведение на улице Смолина вечером 18 июня. А там в это время проходил банкет по случаю дня рождения. В итоге руководителю выписали штраф в размере 200 тысяч рублей и предупредили, что в случае повторного нарушения ему придется заплатить до миллиона рублей.

Власти напоминают, что сейчас в республике запрещены торжества, все банкетные залы и кабинки в заведениях должны быть закрыты. За столом размещают не более четырех человек. А с сегодняшнего дня режим работы предприятий общепита сокращен до 21 часа.