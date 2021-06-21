Власти Хабаровского края не планируют вводить обязательную вакцинацию

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на аппаратном совещании в правительстве региона заявил, что в крае не планируется введение обязательной вакцинации населения, передает РИА Новости.

- Вы знаете мою позицию по поводу обязательной вакцинации. Я не считаю это возможным в Хабаровском крае. У нас люди сознательные, темпы вакцинации нормальные, просто их нужно ускорить, - сказал Дегтярев, обращаясь к зампреду краевого правительства по социальным вопросам Евгению Никонову.

Он подчеркнул, что достаточно просто соблюдать меры, которые уже приняты. Особенно это касается ношения масок в общественных местах.

По информации краевого минздрава, в Хабаровском крае с начала пандемии заболели коронавирусом свыше 53 тысяч человек, умерли - 454 . Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 136341 человек, тогда как все население региона составляет 1,3 миллиона. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, прививки должны получить 60 процентов жителей.