Жители Камчатки получат выходной в день вакцинации от COVID-19

Предоставить работникам оплачиваемые выходные в дни прохождения ими вакцинации от новой коронавирусной инфекции рекомендовал работодателям Камчатского края губернатор Владимир Солодов.

Как рассказали в региональном министерстве труда и развития кадрового потенциала, этот вопрос регулирует часть 2 статьи 116 ТК РФ.

"Работодатели могут предусмотреть эту возможность либо внесением изменения в коллективные договоры, либо изданием локальных нормативных актов. В случае внесения изменений в коллективные договоры работодатели должны согласовать данный вопрос со своей первичной профсоюзной организацией. В случае издания локальных нормативных актов работодатели должны решить этот вопрос по согласованию с представительным органом работников", - объяснила министр труда и развития кадрового потенциала Наталья Ниценко.

Она также отметила, что сотрудники должны иметь право на отдых в дни получения и первого, и второго компонента вакцины. Получить консультацию о предоставлении выходных работодатели смогут в отделе трудовых отношений минтруда.