Нижегородские власти обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда сфер

Главный государственный санитарный врач по Нижегородской области издал постановление, согласно которому не менее 60 процентов сотрудников организаций, работающих в том числе в сферах торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования должны быть привиты в самое ближайшее время.

Постановление касается также сотрудников сферы услуг, ЖКХ и энергетики, МФЦ, работников театров и кинотеатров, правоохранителей. Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 25 июля, вторым - до 25 августа.

Такая мера вызвана увеличением числа случаев заражения коронавирусом в регионе. Вакцинации не могут быть подвергнуты жители, имеющих к ней противопоказания.