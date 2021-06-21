В Марий Эл сотрудник Росгвардии спас из реки десять человек

Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Марий Эл младший сержант полиции Денис Кормилкин помог спастись десяти людям, в том числе пятерым детям, перевернувшимся на лодке на Волге. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

У росгвардейца в тот день был выходной, он отдыхал на реке со своими родными. Во время прогулки с тестем на моторной лодке он увидел неподалеку перевернувшееся судно и находящихся в воде людей, зовущих на помощь. На лодке передвигалось десять человек, в том числе пятеро детей, и она опрокинулась из-за перегруза.

Денис прыгнул в воду, помог детям забраться в его лодку. Он сказал тестю, чтобы тот доставил детей до ближайшего берега и возвращался. Пока лодка не прибыла, Денис находился на плаву и контролировал состояние оставшихся взрослых. К моменту приезда спасателей все люди уже были в безопасности. Перевернувшуюся лодку росгвардеец также доставил на берег буксиром.