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21.06.2021 16:28
Рубрика: Происшествия

В Марий Эл сотрудник Росгвардии спас из реки десять человек

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Марий Эл младший сержант полиции Денис Кормилкин помог спастись десяти людям, в том числе пятерым детям, перевернувшимся на лодке на Волге. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

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У росгвардейца в тот день был выходной, он отдыхал на реке со своими родными. Во время прогулки с тестем на моторной лодке он увидел неподалеку перевернувшееся судно и находящихся в воде людей, зовущих на помощь. На лодке передвигалось десять человек, в том числе пятеро детей, и она опрокинулась из-за перегруза.

Денис прыгнул в воду, помог детям забраться в его лодку. Он сказал тестю, чтобы тот доставил детей до ближайшего берега и возвращался. Пока лодка не прибыла, Денис находился на плаву и контролировал состояние оставшихся взрослых. К моменту приезда спасателей все люди уже были в безопасности. Перевернувшуюся лодку росгвардеец также доставил на берег буксиром.

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