Министерству культуры Нижегородской области поручено разработать и утвердить порядок оформления, продления действия "универсального документа посетителя мероприятий" (УДПМ), своеобразного "ковид-паспорта" для зрителей и участников.

Поскольку Нижний Новгород этим летом ждет много гостей в связи с празднованием 800-летия города и событийная программа сверстана на два ближайших месяца, то отменять их было бы неправильно. Однако и допускать вспышки заболеваемости никто не позволит. Этим и аргументировано появление "универсального документа", который пока даже и названия не имеет.

Основанием для получения УДПМ скорее всего будет являться наличие одной из трех справок: сертификата профилактической прививки от COVID-19, отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР (срок действия не более 3 дней) или результата исследования на антитела (не более 60 дней).

Первый опыт организации безковидного мероприятия уже есть. В субботу, 19 июня, состоялся концерт в рамках фестиваля "Столица закатов". Как сообщает пресс-служба областной администрации, для прохода на фестиваль выдано 6100 браслетов. На мобильных пунктах, развернутых рядом с концертной площадкой, проведено 692 экспресс-теста (210 - бесплатные для несовершеннолетних), а 107 человек воспользовались возможностью вакцинироваться.