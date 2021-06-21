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21.06.2021 22:11
Рубрика: Власть

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Текст: Андрей Чугунов ( Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Министерству культуры Нижегородской области поручено разработать и утвердить порядок оформления, продления действия "универсального документа посетителя мероприятий" (УДПМ), своеобразного "ковид-паспорта" для зрителей и участников.

Поскольку Нижний Новгород этим летом ждет много гостей в связи с празднованием 800-летия города и событийная программа сверстана на два ближайших месяца, то отменять их было бы неправильно. Однако и допускать вспышки заболеваемости никто не позволит. Этим и аргументировано появление "универсального документа", который пока даже и названия не имеет.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Основанием для получения УДПМ скорее всего будет являться наличие одной из трех справок: сертификата профилактической прививки от COVID-19, отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР (срок действия не более 3 дней) или результата исследования на антитела (не более 60 дней).

Первый опыт организации безковидного мероприятия уже есть. В субботу, 19 июня, состоялся концерт в рамках фестиваля "Столица закатов". Как сообщает пресс-служба областной администрации, для прохода на фестиваль выдано 6100 браслетов. На мобильных пунктах, развернутых рядом с концертной площадкой, проведено 692 экспресс-теста (210 - бесплатные для несовершеннолетних), а 107 человек воспользовались возможностью вакцинироваться.

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