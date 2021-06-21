В Нижнем Новгороде обнаружили подпольный арсенал

Местный житель незаконно хранил оружие и боеприпасы в своей квартире в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, полицейские, проверяя оперативную информацию, обнаружили в квартире 33 единицы оружия - револьверы, пистолеты и карабины. Разрешения на хранение и ношение изъятого оружия у хозяина не было. Кроме того, в квартире нашли более двух тысяч патронов.

Полицейские считают, что мужчина не только незаконно хранил оружие, но и переделывал его. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.