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21.06.2021 22:00
Рубрика: Власть

Премия после отчета

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
В Оренбургской области мэры городов и главы администраций сел и районов отныне не смогут выписывать премии самим себе. Такой закон принят по инициативе прокуратуры региона. Теперь этот вопрос отдан на усмотрение местных депутатов.

На последнем заседании Законодательное собрание области поддержало антикоррупционные поправки, предложенные надзорным ведомством. За них законодатели проголосовали единогласно.

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- Речь идет о запрете главам администраций муниципальных образований самостоятельно начислять себе премии и иные аналогичные выплаты, - пояснила суть новшества старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Теперь любые дополнительные денежные меры поощрения руководителю муниципалитета, зависящие от оценки результатов его деятельности, назначают только местные депутаты.

- Выплата надбавки, премии и их размер может устанавливаться лишь по решению представительного органа. Но самое главное - что все это должно определяться по итогам ежегодного отчета главы муниципального образования о результатах его деятельности, - обратил внимание коллег депутат оренбургского Заксобра Владимир Новиков. - Если этот механизм станет нормой, то у представительной власти действительно будет рычаг влияния на исполнительную власть. Было бы неплохо, если бы такие рычаги действовали на всех уровнях власти.

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