На последнем заседании Законодательное собрание области поддержало антикоррупционные поправки, предложенные надзорным ведомством. За них законодатели проголосовали единогласно.
- Речь идет о запрете главам администраций муниципальных образований самостоятельно начислять себе премии и иные аналогичные выплаты, - пояснила суть новшества старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.
Теперь любые дополнительные денежные меры поощрения руководителю муниципалитета, зависящие от оценки результатов его деятельности, назначают только местные депутаты.
- Выплата надбавки, премии и их размер может устанавливаться лишь по решению представительного органа. Но самое главное - что все это должно определяться по итогам ежегодного отчета главы муниципального образования о результатах его деятельности, - обратил внимание коллег депутат оренбургского Заксобра Владимир Новиков. - Если этот механизм станет нормой, то у представительной власти действительно будет рычаг влияния на исполнительную власть. Было бы неплохо, если бы такие рычаги действовали на всех уровнях власти.