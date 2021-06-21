В Перми осужден мошенник, похитивший 56 миллионов рублей

В Перми Ленинский районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 159 УК РФ "Мошенничество", местного 43-летнего жителя.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием установлено, что мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, заключал с гражданами договоры займа. Своим кредиторам он объяснял, что денежные средства планирует использовать на развития бизнеса по производству пельменной продукции. В действительности же большая часть привлеченных средств злоумышленник расходовал на личные нужды.

Всего мошеннику удалось обмануть 198 граждан. Общая сумма ущерба составила 56 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.