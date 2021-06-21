В Саратове на аттракционе люди провисели пять минут вниз головой

В Саратове проверят безопасность аттракционов в городском парке после случившегося здесь инцидента.

В воскресенье в соцсетях появилось видео инцидента на аттракционе "Камикадзе" в горпарке. Во время работы аттракцион завис, и посетителям пришлось провисеть несколько минут вниз головой. К счастью, затем операторам удалось перезапустить механизм. Никто из участников этого происшествия не был травмирован.

Глава города Михаил Исаев поручил администрации Октябрьского района города обратиться в прокуратуру для проверки исправности аттракционов на территории городского парка культуры и отдыха имени Горького.