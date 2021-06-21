В "Жигулевской долине" будут выпускать оборудование для дезинфекции

В самарском технопарке "Жигулевская долина" создают программно-аппаратные комплексы для дистанционного сбора данных о состоянии здоровья людей.

Работу с инновационным предпринимательством и развитие площадки технопарка "Жигулевская долина" курирует областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов.

- "Технопарк "Жигулевская долина" динамично развивается и в последние годы стабильно входит в тройку самых эффективных технопарков страны. Более 250 резидентов, реализующих здесь свои проекты, уже трудоустроили свыше двух тысяч жителей Тольятти. Это большой вклад в технологичное развитие региона, диверсификацию экономики города. Со своей стороны, мы готовы предоставить резидентам технопарка всю необходимую поддержку, на каждом этапе реализации их инновационных проектов, - рассказал о работе с высокотехнологичным бизнесом министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Проект по оказанию дистанционной медицинской помощи реализует инновационное предприятие "Рэдроллер" в рамках программы "Телемедицина". Проект резидента "Жигулевской долины" востребован в местах массового скопления людей, в том числе в государственных учреждениях. Санитайзер с модулем пирометра можно эксплуатировать в поликлиниках, торговых центра, школах. Он распыляет дезинфицирующее средство бесконтактным путем, достаточно поднести ладони в зону распыления, что позволяет качественно и безопасно обработать поверхности рук. Способ актуален тем, что многократно снижает риск перекрестного заражения в период пандемии.

- Одновременно с этим процессом пирометр осуществляет моментальное бесконтактное измерение температуры пользователя на дистанции от 10 до 120 сантиметров, с точностью до десятых градуса. Если биометрия пользователя занесена в базу данных, то оборудование идентифицирует пользователя и в случае выявления повышенной температуры оповещает об этом ответственных лиц организации и блокирует проход в случае подключения к турникету, - пояснил директор компании "Рэдроллер" Андрей Очкасов.

Корпуса санитайзера изготовлены из стали с порошковым покрытием с декоративными и несущими элементами из прочного алюминиевого профиля. Изделие рекомендовано к промышленному использованию. Оборудование также оснащено GSM-модулем, который служит для дистанционной настройки, проверки режимов и статистики, а также оповещения оператора при минимальном остатке раствора в емкости.

- Резиденты "Жигулевской долины" создают проекты, нацеленные на улучшение качества жизни и безопасности населения. Подобные разработки максимально актуальны сейчас, когда мы слышим о третьей волне пандемии, потому мы стараемся обеспечить все условия для быстрого и качественного роста этого проекта. Поддержка технологичного предпринимательства в регионе ведется при личном участии министра Дмитрия Богданова. Инноваторы могут рассчитывать на гранты и субсидии областного и федерального масштаба через экосистему "Жигулевской долины"", - подчеркнул директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Непосредственно поддержку бизнесу в регионе оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

- Благодаря действующим мерам поддержки, наш проект планомерно набирает обороты. Сейчас на наших производствах трудятся 19 сотрудников, но в связи с увеличением числа заказов, мы планируем расширить штат, - поделился планами Андрей Очкасов.

В настоящее время мощности компании "Рэдроллер" сосредоточены на двух производственных площадках, расположенных в городе Тольятти. В ближайших планах резидента - выпуск уникального аппаратного комплекса для оказания дистанционной медицинской помощи по программе "Телемедицина".